Около 6,5 млн владельцев жилья в Великобритании к концу 2029 года столкнутся со средним ростом ежемесячных выплат по ипотеке на 100 фунтов стерлингов после окончания срока действующих договоров с фиксированной ставкой. Такой прогноз Банк Англии привел в отчете о финансовой стабильности, сообщает BBC News.

Новая оценка более чем вдвое превышает прогноз, приведенный Банком Англии в июле: тогда среднее повышение ежемесячного платежа оценивали в 45 фунтов. В краткосрочной перспективе около 1 млн домовладельцев с ипотекой по ставке ниже 3%, которым необходимо переоформить кредит до конца следующего года, могут увидеть средний рост платежей на 200 фунтов в месяц.

Более высокие ставки после окончания фиксированных соглашений

При фиксированной ипотеке процентная ставка не меняется до окончания срока соглашения, который обычно составляет два или пять лет. После этого заемщики выбирают новое соглашение. Большинство владельцев жилья и покупателей в Великобритании пользуются именно такими кредитами.

Средние ставки по двухлетним и пятилетним фиксированным ипотекам достигли самого высокого уровня примерно за три года. По данным сервиса Moneyfacts, в четверг средняя ставка по двухлетнему соглашению составляла 5,99%, а по пятилетнему — 6%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Банк Англии отметил, что домохозяйствам с более высокими выплатами может понадобиться сократить необязательные расходы или использовать сбережения из-за более высоких затрат на энергию и другие необходимые товары и услуги. В то же время у большинства домохозяйств есть сбережения, тогда как домохозяйства с более низкими доходами, в частности арендаторы, имеют меньше возможностей для дополнительных расходов, поскольку тратят большую долю доходов на самое необходимое.

Части заемщиков прогнозируют более низкие платежи

В начале ноября Банк Англии впервые более чем за три года повысил базовую ставку — с 3,75% до 4%. Она влияет на стоимость заимствований для граждан и бизнеса.

В то же время около 350 тыс. заемщиков, согласно прогнозу Банка Англии, могут получить более низкие ежемесячные платежи, когда будут переоформлять ипотеку в течение следующих трех лет. Регулятор также не видит признаков роста количества просроченных ипотечных кредитов или изъятия жилья за долги.

Читай нас в