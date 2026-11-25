В 2028 году к электросети США могут добавить около 52 ГВт новых мощностей дата-центров. Такой прогноз сделал банк Goldman Sachs, ожидая, что быстрое расширение этой инфраструктуры усилит спрос на электроэнергию и природный газ, сообщает OilPrice.

Рост спроса на электроэнергию

Аналитики банка отметили, что с начала года мощности дата-центров и спрос на электроэнергию с их стороны в Соединенных Штатах выросли почти на 30%. По их оценкам, дата-центры обеспечили более трети общего прироста спроса на электроэнергию в стране.

В Goldman Sachs ожидают дальнейшего ускорения этого роста. Оно будет связано не только с увеличением количества объектов, но и с расширением их физических площадей и повышением плотности энергопотребления.

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Газовая генерация для дата-центров

Увеличение потребления электроэнергии дата-центрами, по оценке издания, поддержит спрос на природный газ. В материале отмечается, что операторы дата-центров рассматривают газовую генерацию как источник надежной базовой электроэнергии, тогда как строительство атомных электростанций требует больше времени.

Мощность газовой генерации, находящейся в разработке в США и непосредственно связанной с дата-центрами, в первой половине года почти удвоилась — до 189 ГВт. В то же время американская добыча природного газа, по данным OilPrice, движется ко второму подряд году с рекордными объемами производства.

Издание также связывает рост производства с внутренним спросом на электроэнергию для дата-центров, наращиванием экспорта сжиженного природного газа и расширением мощностей по сжижению газа.

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