В Токио исполнительный директор Банка Японии Кадзусигэ Камияма призвал мировых регуляторов усилить защиту от рисков для финансовой стабильности и кибербезопасности, связанных с появлением новых форм цифровых денег и финансовой инфраструктуры. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Цифровые деньги и стабильность

По словам Камиямы, стейблкоины и токенизированные депозиты, вероятно, будут сосуществовать и взаимодействовать друг с другом. Это создает новые вызовы для регуляторов, в частности необходимость не допустить, чтобы разнообразие цифровых денег привело к чрезмерной фрагментации системы или подорвало финансовую стабильность.

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Киберриски из-за ИИ

Чиновник также заявил, что все более широкое использование искусственного интеллекта создает новые риски для кибербезопасности. По его словам, органам власти и учреждениям следует укреплять защиту, поскольку ИИ усиливает способность выявлять и использовать уязвимости.

Выступая на семинаре Международного валютного фонда по цифровым деньгам и платежам в Токио, Камияма подчеркнул, что технологические инновации могут существенно улучшить денежные операции и платежи, однако должны развиваться вместе с доверием. Он добавил, что деньги центрального банка и впредь будут играть фундаментальную роль как основа доверия к денежной системе.

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