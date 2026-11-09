Крупнейший банк Мальдив Bank of Maldives с 18 октября начал возвращать платежи, совершенные российскими туристами. Ориентировочный объем задержанных или возвращенных платежей уже достиг $2 млн, сообщает The Moscow Times.

Обращение туроператоров

Российский союз туристической индустрии обратился к властям Российской Федерации, государства-агрессора, с просьбой провести консультации с властями Мальдив. В прошлую пятницу организация также обратилась к послу Российской Федерации в Шри-Ланке и на Мальдивах, а также к высокопоставленному чиновнику Министерства экономического развития РФ.

По данным союза, часть отклоненных платежей поступала от иностранных сторонних компаний, выступавших посредниками. Член правления РСТ Артур Мурадян заявил, что участникам отрасли необходимо понять причины такого подхода и обеспечить своевременную оплату гостиничных услуг.

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Проблемы с оплатой отелей

Исполнительный директор РСТ Дмитрий Арутюнов сообщил, что туроператоры вынуждены неоднократно платить банковские комиссии за транзакции, в то время как проживание в отелях остается неоплаченным. В нескольких случаях туристам из России пришлось повторно платить за номера после прибытия, иначе они рисковали выселением.

По информации газеты «Коммерсант», Россия занимает второе место после Китая по количеству иностранных туристов на Мальдивах. С января по октябрь страну посетили 258 100 российских туристов, что составило 14,3% всех прибытий. Средняя стоимость бронирования туристического пакета на Мальдивы составляет около 585 600 рублей, или $7 тыс. Представители отрасли предупредили, что без решения банковской проблемы российские туроператоры могут пересмотреть инвестиции и продвижение Мальдив как направления отдыха.

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