Bank of America сохранил прогноз средней цены нефти Brent на уровне 80 долларов за баррель в 2027 году. Геополитические риски и относительно небольшие мировые запасы нефти делают рынок уязвимым к перебоям с поставками, сообщает OilPrice.

23 ноября по состоянию на 9:02 по восточному времени США котировки Brent снизились на 2,9% — до 89,86 доллара за баррель. Американская нефть WTI также подешевела на 2,9%, до 80,96 доллара за баррель. Bank of America ожидает, что средняя цена Brent в 2028 году составит 70 долларов за баррель, а WTI — 74 доллара в 2027 году и 66 долларов в 2028 году.

Оценки банков различаются

Bank of America назвал геополитику главным фактором цен на нефть и прогнозирует рост мирового спроса на 3 млн баррелей в сутки в годовом выражении как в 2027-м, так и в 2028 году. Банк также обратил внимание на премию физического эталонного сорта Dated Brent над ближайшими фьючерсными контрактами, назвав ее признаком острого дефицита на физическом рынке.

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Goldman Sachs отметил, что эта премия сократилась примерно до 1 доллара с около 31 доллара в начале октября. Аналитики банка также оценили, что ставки фрахтования нефтяных грузов в Атлантическом бассейне упали на 60–70% по сравнению с октябрьским пиком.

Прогноз JPMorgan

JPMorgan ожидает более низких цен из-за длительного избытка предложения. По оценке банка, Brent будет держаться в верхней части диапазона 70 долларов за баррель в первой половине 2027 года, снизится до верхней части диапазона 60 долларов во второй половине года и до середины этого диапазона в 2028 году.

Нефть также оказалась под давлением из-за распродаж на фондовых рынках на фоне сомнений относительно перспектив искусственного интеллекта. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о запуске ракет и дронов по американским военным объектам в Бахрейне. Йеменские хуситы заявили о прямом попадании по нефтеперерабатывающему заводу Rabigh в Саудовской Аравии, однако власти Саудовской Аравии по состоянию на утро понедельника этого не подтвердили.

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