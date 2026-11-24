Три банка Южной Кореи предоставят около 820 млрд вон, или $611 млн, кредитов более мелким поставщикам крупнейших оборонных компаний страны. Финансирование должно помочь производителям закупать сырье и оборудование, а также покрывать операционные расходы на фоне роста экспортных заказов, сообщает Korea Herald.

Государственные гарантии по кредитам

KB Kookmin Bank, Hana Bank и Woori Bank заключили соглашение с государственной Korea Trade Insurance Corp., властями провинции Южная Кёнсан, а также компаниями Korea Aerospace Industries, Hyundai Rotem и Hanwha Aerospace. Государственная страховая корпорация будет гарантировать кредиты, которыми поставщики смогут воспользоваться для финансирования производства.

Hana Bank откроет до 302 млрд вон кредитов для компаний, рекомендованных Hyundai Rotem. Банк внесет в Korea Trade Insurance Corp. 18,5 млрд вон, а Hyundai Rotem — еще 3 млрд вон. Hana Bank также будет полностью покрывать гарантийные сборы и предложит заемщикам льготные условия кредитования и обмена валют, а также более низкие комиссии за валютные операции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия программ банков

Woori Bank предоставит до 302 млрд вон поставщикам, рекомендованным Hanwha Aerospace. Вклад банка составит 12,1 млрд вон, Hanwha Aerospace добавит 3 млрд вон. Woori в течение трех лет будет уплачивать ежегодный гарантийный сбор в размере 0,7% для новых заемщиков; расходы на эту поддержку банк оценивает примерно в 6,4 млрд вон.

KB Kookmin Bank предусмотрел около 220 млрд вон гарантированных кредитов для поставщиков Korea Aerospace Industries и будет оплачивать гарантийный сбор в течение трех лет независимо от суммы займа. Первые гарантии по программам на церемонии подписания в Чханвоне получили поставщик Korea Aerospace Industries Distribution and Manufacturing for Aerospace и поставщик Hyundai Rotem WooriHQ.

Читай нас в