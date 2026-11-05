Банки США ужесточили требования к кредитам для малого бизнеса — CNBC
Банки США в третьем квартале ужесточили стандарты кредитования малого бизнеса и основных категорий коммерческой недвижимости. Об этом свидетельствует октябрьский опрос Федеральной резервной системы о практике банковского кредитования, сообщает CNBC.
В исследовании приняли участие 61 американский банк и 18 филиалов иностранных кредиторов в США. Опрос отражает заявленные банками изменения стандартов, условий и спроса на займы, а не фактические объемы выданных кредитов.
Давление на малый бизнес и недвижимость
Условия коммерческого и промышленного кредитования крупных и средних компаний в целом не изменились по сравнению с предыдущим опросом. В то же время банки ужесточили требования к малым предприятиям, в частности в отношении надбавок по рискованным кредитам для компаний всех размеров.
Среди причин кредиторы назвали менее благоприятные или более неопределенные экономические условия, а также ухудшение ситуации в отдельных отраслях. Банки также ужесточили стандарты для кредитов на строительство и освоение земельных участков, нежилую недвижимость и многоквартирные дома. Спрос на займы во всех этих сегментах коммерческой недвижимости ослаб.
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Кредиторы стали более осторожными и в отношении небанковских финансовых компаний, включая фонды прямых инвестиций и посредников в бизнес- и ипотечном кредитовании. В то же время эти заемщики сообщали о большей потребности в ликвидности.
Более избирательные решения для домохозяйств
Стандарты ипотечного кредитования в целом остались без существенных изменений. Банки несколько смягчили условия для ипотечных кредитов крупного размера, но ужесточили их для субстандартных займов. По всем категориям жилищных кредитов респонденты в совокупности зафиксировали более слабый спрос.
Банки также чаще одобряли заявки на кредитные карты от заемщиков с наивысшей и высокой кредитоспособностью, но реже — от клиентов с более низким кредитным качеством. В ФРС отметили, что тенденция в отношении субстандартных заемщиков в значительной степени была сформирована малыми банками.
CNBC также отмечает, что 5 октября доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла внутридневного максимума 5,349% — самого высокого уровня с апреля 2002 года.