Австралийский барристер Марк Деннис, который в 2018–2020 годах был председателем благотворительной организации Sunrise Cambodia, отправлял сексуализированные сообщения бывшей сотруднице организации в Камбодже и просил помочь найти молодую англоговорящую девственницу. Об этом говорится в расследовании ABC.

Женщина, которую медиа называет Акарой, рассказала, что Деннис отправил ей ссылку на видео, где он занимался сексом с камбоджийцем. После того как она отказалась смотреть другие записи, он продолжал писать ей и звонить. ABC сообщило, что проверило метаданные переписки: сообщения отправлялись с номера, который Деннис использовал в юридической практике. По словам Акары, она не сообщала об этом Sunrise или полиции и назвала эти сообщения отвратительными.

Уголовное дело и расследование полиции

В январе Денниса задержали в аэропорту Сиднея и предъявили ему обвинения в хранении и передаче материалов с сексуальным насилием над детьми. Через несколько недель его нашли мертвым дома, до судебного разбирательства дело не дошло.

Австралийская и камбоджийская полиция, по информации ABC, продолжают совместное трансграничное расследование под кодовым названием Operation Queenstown. Оно охватывает сеть контактов Денниса, в том числе его связи с Sunrise Cambodia. Представитель организации заявил, что правоохранители не идентифицировали ни одного нынешнего или бывшего ребенка Sunrise как жертву Денниса.

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Вопросы к защите детей

Бывшие сотрудники Sunrise сообщили ABC об исторических претензиях к практикам защиты детей в организации. В частности, они утверждали, что Деннис мог ненадлежащим образом вести себя по отношению к сотруднице и девочкам-подросткам, а также заходил в детские спальни. По данным ABC, об этих утверждениях Sunrise не сообщали.

Документы, полученные ABC, также описывают заявление 16-летней девушки о предполагаемом изнасиловании водителем приюта. Согласно документам, ранее водителю вынесли окончательное предупреждение из-за сексуализированного поведения в отношении детей. Sunrise заявила, что исторические случаи, о которых спрашивало медиа, не отражают современных процедур защиты детей, механизмов надзора и обновленных политик организации.

Бывший операционный менеджер Sunrise Роб Мэдсен призвал провести независимое расследование роли Денниса в организации с участием камбоджийских специалистов и обеспечить поддержку возможным пострадавшим.

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