Испанская «Барселона» 25 ноября победила азербайджанский «Сабах» со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Баку. Два мяча за каталонский клуб забил Энтони Гордон, еще по голу на свой счет записали Карим Адейеми и Габриэл Жезус, сообщает Channel NewsAsia.

Два гола Гордона

В первом тайме «Барселона» некоторое время не могла открыть счет. Адейеми, вышедший на правом фланге атаки вместо травмированного Ламина Ямаля, выполнил подачу. Голкипер Стас Покатилов отбил мяч к границе вратарской площади, после чего Гордон отправил его в ворота.

Через шесть минут после перерыва Покатилов парировал удар Жезуса прямо на Гордона, и английский нападающий оформил дубль. На 55-й минуте забил Адейеми, а еще через пять минут Жезус довел счет до 4:0.

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Гол хозяев и положение команд

«Сабах» сократил отставание после часа игры: отличился Джой-Лэнс Миккелс. Несмотря на это, «Барселона» продолжала атаковать до финального свистка, однако больше не забила.

Это была четвертая победа команды Ханси Флика в пяти матчах этапа лиги. «Барселона» занимает четвертое место в турнире, а «Сабах» — 32-е. Ламин Ямаль не поехал на матч из-за травмы лодыжки.

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