ФК «Барселона» в Испании открыл Memorial FC Barcelona — мемориал на 26 тысяч ниш, где болельщики клуба смогут размещать урны с прахом. Проект является частью реконструкции стадиона «Камп Ноу», сообщает The Guardian.

Стоимость места в мемориале

Размещение урны на 10 лет будет стоить 2490 евро, на 50 лет — 6000 евро. Также предусмотрена ежегодная плата за обслуживание в размере 70 евро. Место без ограничения срока будет стоить 10 тысяч евро, а мемориальная табличка — еще 490 евро.

Вице-президент клуба по институциональным вопросам Мария Елена Форт во время презентации мемориала рассказала, что ее дедушка хотел быть похороненным возле поля «Барселоны», чтобы слышать забитые голы и после смерти. По ее словам, об этом мечтают многие поклонники команды.

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Дизайн и реконструкция «Камп Ноу»

Мемориал по проекту архитектора Кике Монтойи будет состоять из четырех больших освещенных квадратов. Памятные таблички установят в стеклянной стене с LED-подсветкой, а урны будут храниться за муралом, посвященным ключевым моментам 125-летней истории клуба.

Строительные работы должны начаться в конце следующего года. В клубе заявили, что места уже зарезервировали более тысячи болельщиков. Их взносы должны пойти на покрытие расходов на реконструкцию арены, построенной в 1957 году.

В 2023 году «Барселона» начала проект по увеличению вместимости «Камп Ноу» с 99 354 до 105 тысяч зрителей. Первоначальная оценка стоимости реконструкции составляла 900 млн евро, однако расходы приближаются к 2 млрд евро. Во время установки крыши на «Камп Ноу» клуб проведет часть следующего сезона на Олимпийском стадионе вместимостью 55 926 мест.

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