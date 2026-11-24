«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс» со счётом 128:111 в выездном матче в Филадельфии, США. Баскетболист Дени Авдия стал самым результативным игроком «Портленда», набрав 31 очко, сделав три подбора и семь передач. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Авдия реализовал 12 из 19 бросков с игры и пять из девяти трёхочковых. В первой половине он набрал 25 очков, попав девять раз из 12 попыток с игры и пять раз из шести из-за дуги. После этой победы показатель «Портленда» составляет 11-6, тогда как «Филадельфия» с показателем 14-4 прервала серию из пяти побед.

Перелом после большого перерыва

Первую половину команды завершили вничью — 69:69. «Портленд» реализовал 12 из 26 трёхочковых бросков, а «Филадельфия» имела преимущество по очкам из-под кольца — 32:16. Однако после перерыва гости усилили защиту, завершили третью четверть при счёте 101:92 в свою пользу и в итоге выиграли с разницей в 17 очков.

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Вклад партнёров Авдии

Донован Клингэн добавил к победе 15 очков и 18 подборов, а Дэмиан Лиллард и Джру Холидей набрали по 18 очков. Скут Хендерсон записал в актив 17 очков, причём все — во второй половине, а также три подбора и три передачи. За его 26 минут на площадке «Портленд» превзошёл соперника на 28 очков, а скамейка гостей набрала 54 очка против 24 у резервистов «Филадельфии».

Хозяева играли без Джоэла Эмбиида, который пропустил матч из-за болезни. Леброн Джеймс набрал 23 очка, Тайриз Макси — 22, а Джейлен Браун, вернувшийся после травмы, — 20. Следующий матч «Портленд» проведёт дома против «Сан-Антонио Спёрс» в рамках NBA Cup.

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