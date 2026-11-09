Польский баскетболист Джереми Сохан дебютировал за Texas Legends в NBA G League и набрал 24 очка в выездной игре против Mexico City Capitanes в Мехико, Мексика. Команда Сохана проиграла со счётом 91:107, сообщает Interia Sport.

Самый результативный игрок матча

Сохан вышел в стартовой пятёрке Texas Legends и провёл на площадке 31 минуту. Помимо 24 очков, он записал на свой счёт два подбора, две передачи, один перехват и один блок-шот.

Баскетболист реализовал 9 из 13 бросков с игры, в том числе три из четырёх трёхочковых. Он стал самым результативным игроком встречи: в составе Mexico City Capitanes Джеймс Букнайт набрал 21 очко.

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Следующая игра против Capitanes

Texas Legends являются фарм-клубом Dallas Mavericks. Сохан присоединился к команде, стремясь вернуться в NBA. Следующий матч Texas Legends также проведут на выезде против Mexico City Capitanes — 11 ноября в 03:00 по польскому времени.

По четвертям матч завершился со счётом 30:24, 27:34, 25:14, 25:19 в пользу Mexico City Capitanes.

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