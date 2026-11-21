«Кливленд Кавальерс» победили «Индиана Пэйсерс» со счётом 128:119 в матче NBA Cup, а защитник Джеймс Харден набрал 51 очко. Как сообщает Sky Sports, этот матч стал для гарда 26-м в карьере, в котором он преодолел отметку в 50 очков.

Третье место в истории НБА

Благодаря этому результату Харден обошёл покойного Коби Брайанта и вышел на третье место в истории НБА по количеству матчей с 50 очками. Для ветерана, проводящего 18-й сезон в лиге, это была первая игра с 50+ очками после матча за «Лос-Анджелес Клипперс» против «Шарлотт Хорнетс» 22 ноября 2025 года, когда он набрал 55 очков.

Харден стал шестым игроком, набравшим не менее 50 очков в составе «Кливленда». Это также его самый результативный матч за «Кавальерс» после перехода в команду незадолго до февральского дедлайна обменов: ранее его личным максимумом за клуб были 36 очков в игре с «Чикаго» в прошлом сезоне.

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Решающая серия в третьей четверти

Харден реализовал 15 из 26 бросков с игры, в том числе семь из 11 трёхочковых, а также все 14 штрафных. На его счету также шесть подборов и шесть передач. Донован Митчелл добавил 20 очков, а Пейтон Уотсон — 15.

В начале третьей четверти «Кливленд» вёл 74:73, после чего совершил рывок 21:4 менее чем за четыре минуты. Харден набрал на этом отрезке 13 очков, реализовав все четыре броска с игры, включая два трёхочковых. Максимальное преимущество «Кавальерс» достигло 23 очков — 113:90, однако «Индиана» ответила серией 21:4 и сократила отставание до двух владений. Митчелл остановил этот рывок точным броском.

В составе «Пэйсерс» Ивица Зубац набрал 21 очко и сделал 10 подборов, ещё 21 очко записал на свой счёт Паскаль Сиакам. «Кливленд» выиграл третий из последних четырёх матчей и имеет баланс 2-1 в Восточной группе B NBA Cup, тогда как «Индиана» потерпела третье поражение подряд и имеет показатель 1-2.

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