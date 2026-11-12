Баскетболист «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри досрочно покинул матч, в котором его команда уступила «Хьюстон Рокетс» со счетом 108:115, из-за боли в правой части живота. Как сообщает Sky Sports, игрок почувствовал дискомфорт после точного трехочкового броска примерно за семь с половиной минут до окончания первой четверти.

Карри не вернулся на площадку

Это попадание стало единственным для Карри в игре. После броска он схватился за правый бок и скривился от боли, после чего сразу подошел к главному тренеру Стиву Керру и ушел в раздевалку. До конца матча баскетболист на площадку не вернулся.

Керр после игры рассказал, что Карри сказал, будто что-то потянул в области живота, и раньше с ним такого не случалось. По словам тренера, уровень обеспокоенности в команде высокий, однако степень травмы на тот момент была неизвестна.

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МРТ во второй половине матча

Керр также сообщил, что во второй половине встречи Карри покинул арену, чтобы пройти МРТ. На момент комментария команда еще не получила дополнительной информации о его состоянии.

38-летний Карри перед матчем занимал второе место в НБА по средней результативности — 30,6 очка за игру. Он был лучшим бомбардиром «Уорриорз» в шести из восьми победных матчей команды после старта сезона с трех поражений. «Хьюстон» прервал восьмиматчевую победную серию «Голден Стейт»; Кевин Дюрант набрал 20 очков, а Алперен Шенгюн и Амен Томпсон — по 19.

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