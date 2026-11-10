В США «Сан-Антонио Спёрс» на выезде победили «Финикс Санз» со счётом 122:96, продлив победную серию до девяти матчей. Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, сделал 11 подборов и девять блок-шотов за 25 минут на площадке.

Историческое достижение Вембаньямы

Как сообщает Anadolu Agency, французский баскетболист стал одним из трёх игроков в истории НБА, которые неоднократно записывали на свой счёт как минимум 40 очков, 10 подборов и восемь блок-шотов за матч. Ранее такого показателя в нескольких играх достигали лишь Карим Абдул-Джаббар и Дэвид Робинсон.

Самым результативным игроком «Финикса» стал Девин Букер, который набрал 32 очка и отдал четыре результативные передачи. Для «Санз» это поражение стало шестым с начала сезона.

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Победа «Хьюстона» над «Денвером»

В другом матче «Хьюстон Рокетс» на своей площадке обыграли «Денвер Наггетс» — 110:100. Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и восемь передач, а также сделал один перехват и один блок-шот за почти 35 минут игры.

Кевин Дюрант добавил «Хьюстону» 23 очка, 12 подборов и восемь передач. В составе «Денвера» Джамал Мюррей набрал 38 очков, а Никола Йокич записал в актив 25 очков, 16 подборов и девять передач. Для «Рокетс» это была восьмая победа в сезоне, для «Наггетс» — четвёртое поражение.

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