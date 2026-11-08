В Австралии после перехода девелоперской группы Bathla под внешнее управление строительство остановилось на 45 площадках. Часть незавершенных жилых проектов расположена на западе Сиднея, в частности в районах Марсден-Парк, Бокс-Хилл, Роуз-Хилл и Пемулвей. Как сообщает ABC News Australia, в деле о крахе Bathla Group стоимостью 3,4 млрд долларов оказались сотни объектов.

Жительница Бокс-Хилла Ринна Роке приобрела трехэтажный таунхаус на этапе проектирования. Напротив ее дома Bathla строила 47 жилых помещений, однако работы прекратились два месяца назад. Она сказала, что надеялась на быстрое завершение строительства, поскольку хотела жить в сформировавшемся сообществе.

Строители осторожно относятся к незавершенным объектам

Профессор экономики недвижимости Технологического университета Квинсленда Линдалл Брайант отметила, что новые подрядчики могут не захотеть гарантировать качество работ, выполненных другой компанией. По ее словам, сложно проверить состояние бетонных конструкций, водопровода или электросетей, если часть домов уже построена.

Одна из компаний частного капитала, которая взяла под контроль незавершенный проект Bathla, сообщила ABC, что ведет переговоры со строителями. Потенциальные подрядчики проявляют осторожность. Глава лоббистской группы Urban Taskforce Australia Том Форрест заявил, что, по его мнению, большинство проектов будет завершено, если не обнаружат значительных дефектов, устранение которых обойдется дороже стоимости участка с разрешением на застройку.

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Риски для районов и муниципалитетов

Брайант предупредила, что длительная задержка или срыв проектов может оставить новые жилые районы незавершенными на годы, привести к запустению участков и негативно отразиться на стоимости недвижимости. Роке назвала такой сценарий для Бокс-Хилла «ужасной историей» для жителей.

Больше всего от остановки строительства могут пострадать муниципалитеты Блэктаун и Хиллс-Шир: в первом работы прекратились на восьми объектах Bathla, во втором — на четырех. Оба совета зарегистрировались кредиторами в деле администратора. Они могут тратить средства на дороги и канализацию, взносы за которые должен был уплатить девелопер, и одновременно терять ожидаемые поступления от местных сборов.

Некоторые кредиторы уже взяли объекты под контроль. Азиатская компания частного капитала PAG назначила ParkView подрядчиком для комплекса на 300 квартир в Пемулвее. Ray White Capital, владеющая участком в Бокс-Хилле, ожидает завершения строительства к апрелю 2027 года. Leda Group ведет переговоры о достройке комплекса на 240 квартир в Марсден-Парке.

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