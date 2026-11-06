Во Флориде федеральные агенты утром 6 ноября задержали 82-летнего Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Подозрения касаются предполагаемого хранения изображений сексуального насилия над детьми, сообщает Der Spiegel со ссылкой на несколько СМИ, в том числе Associated Press и Daily Mail.

Расследование на Филиппинах

В октябре СМИ со ссылкой на сына Маркла сообщили, что он якобы оставил значительное количество таких материалов в своем бывшем доме в провинции Себу на Филиппинах. Сам Маркл, который сейчас вновь живет в США, отверг обвинения и назвал их ложью.

По словам министра, в ходе расследования было изъято около 7 500 фотографий и одно видео с предполагаемыми изображениями сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками и девочками. Он также заявил, что изображенные дети были из Азии, Латинской Америки и Европы.

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Реакция семьи

Меган Маркл ранее заявила, что глубоко потрясена обвинениями против отца. По ее словам, еще в 2018 году британские службы безопасности проинформировали ее о тревожных обвинениях в его отношении.

В поле зрения филиппинских следователей также оказался Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл. Министр внутренних дел Филиппин Хуанито Виктор Ремулла, ссылаясь на свидетельские показания, заявил, что он может быть связан с предполагаемыми правонарушениями. В то же время его рассматривают лишь как лицо, представляющее интерес для следствия, а не как подозреваемого.

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