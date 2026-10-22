Родители учащихся частных школ в Нигерии сообщили о дополнительных платежах за выпускные церемонии, учебники, питание, фотографии, костюмы, внеклассные занятия и вечеринки. Как сообщает Premium Times Nigeria, эти расходы увеличивают стоимость обучения, особенно для семей с несколькими детьми.

Одна из матерей в Абудже рассказала изданию, что Megaliy International School начислила ей почти 100 тыс. найр за выпускные церемонии трех детей: 20 тыс. найр — за окончание детского сада, 25 тыс. — младшей средней школы и 50 тыс. — старшей средней школы. По ее словам, в годы, когда никто из детей не был выпускником, она также платила по 10 тыс. найр за каждого ребенка за итоговое мероприятие. Руководство школы отказалось от интервью с журналистами.

Платежи, от которых трудно отказаться

Родители из Лагоса, Кадуны, Кацины, Абуджи и штата Бенуэ рассказали, что школы называют некоторые платежи добровольными. В то же время дети, чьи семьи не платят, могут не получить угощение или не принять участие в празднике. В Кацине один из родителей заявил, что неуплата 3 тыс. найр не повлияла на выдачу сертификата его дочери, но определяла, получит ли она пакет с угощением.

В Лагосе мать девятилетней ученицы сообщила, что школа взяла 45 тыс. найр за выпускную церемонию, а подготовка ребенка к выступлению обошлась ей еще в 154 тыс. найр. Другая мать сказала, что в школе ее детей расходы на церемонии и учебники включают в счет в начале учебного года, а выпускники отдельно платят за праздничную одежду и вечеринку.

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Ограничения властей и учебники

В январе федеральное правительство Нигерии ограничило проведение выпускных церемоний учащимися шестого класса начальной школы и учащимися JSS3 и SSS3 — выпускных классов среднего образования. Решение объявили вместе с политикой многократного использования учебников, которая должна позволить использовать учебные материалы в течение нескольких учебных лет и передавать их между братьями и сестрами.

Власти штата Огун в июне запретили выпускные для детских садов, подготовительных и других невыпускных классов и постановили проводить разрешенные мероприятия без финансовых затрат для родителей. В штате Бенуэ в августе 2025 года запретили обязательные выпускные церемонии, в том числе для учащихся детских садов, яслей и базовых классов, а также принудительные дополнительные уроки без согласия родителей.

Опрошенные родители также жаловались на требование покупать учебники только через школу. Администраторы отдельных учреждений объясняли это необходимостью использовать одинаковые учебные материалы, а расходы на выпускные — оплатой одежды, угощений, сувениров, аренды помещения и культурной программы.

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