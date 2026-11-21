В Германии «Бавария» потеряла лидерство в турнирной таблице футбольной Бундеслиги. На первое место вышла дортмундская «Боруссия», а Феликс Нмеча забил гол, который вывел команду на вершину таблицы, сообщает Der Spiegel.

Ошибка вратаря в пользу Дортмунда

В своем обзоре матчей Бундеслиги издание отмечает, что дортмундцы воспользовались ошибкой вратаря. Нмеча стал автором гола, после которого «Боруссия» возглавила турнирную таблицу.

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Конкуренты воспользовались проблемами «Баварии»

По оценке Der Spiegel, соперники «Баварии» последовательно воспользовались проблемами мюнхенского клуба. Среди команд, получивших выгоду от ситуации, издание называет «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

Игру «Фрайбурга» Der Spiegel сравнивает с выступлением топ-команды, а атакующие действия «Лейпцига» характеризует как сильные. Обзор был опубликован 21 ноября 2026 года.

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