В Гамбурге, Германия, «Бавария» сыграла вничью 0:0 с местным «Гамбургом» в матче Бундеслиги. Мюнхенская команда с 44-й минуты играла в меньшинстве после прямой красной карточки Йозуа Киммиху.

Удаление Киммиха

Киммиха удалили после стычки без мяча с Александером Россингом-Лелесиитом: футболист «Баварии» потянул соперника за волосы. По данным Channel NewsAsia, лучшие моменты в матче были у «Гамбурга»: Мартин Аделин пробил мимо ворот, а удар Себастьяна Борнаува отразил голкипер гостей Йонас Урбиг, который играл из-за травмы Мануэля Нойера.

Это пятая ничья «Баварии» в сезоне и третья в последних четырех матчах. Команда остается непобежденной, однако после 11 игр имеет на одно очко меньше, чем лидер таблицы «Боруссия» Дортмунд, набравшая 24 балла в 10 поединках. Дортмундцы на следующий день должны были принимать «Байер» Леверкузен.

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Разгром в Падерборне

В другом матче «Падерборн» разгромил «Шальке» со счетом 8:1. Это самая крупная победа клуба в истории выступлений в Бундеслиге: ранее команда никогда не побеждала в элитном дивизионе с разницей более чем в два мяча. Стефано Марино оформил хет-трик, а «Падерборн» одержал третью победу в сезоне и поднялся на девятое место.

Также «Кельн» победил «Эльферсберг» 5:0 благодаря хет-трику Мариуса Бюльтера и дублю Саида Эль-Мали. «Майнц» обыграл берлинский «Унион» со счетом 2:1.

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