Американская военно-морская база Naval Support Activity (NSA) в Манаме, Бахрейн, через несколько месяцев после ударов иранских дронов и ракет по-прежнему работает со значительно сокращенным персоналом. Об этом Jerusalem Post сообщила со ссылкой на The Washington Post.

В конце февраля, до начала операции Epic Fury, на базе находились более 8 тысяч человек. Сейчас численность персонала составляет лишь небольшую часть от первоначальной. На базе размещаются штаб Военно-морских сил Центрального командования США и штаб Пятого флота США.

Ущерб оценивают более чем в 400 млн долларов

NSA подверглась удару вскоре после начала операции. За время войны погибли двое гражданских, а сама база получила одни из наиболее значительных повреждений среди американских военных объектов, отмечает издание со ссылкой на The Washington Post. Удары также затронули энергетическую инфраструктуру Бахрейна, жилые дома и дата-центры.

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По оценке Исследовательской службы Конгресса США, стоимость ущерба базе, вероятно, превышает 400 млн долларов. Американские военные чиновники признают, что сейчас неизвестно, когда и сможет ли объект вернуться к первоначальному уровню работы.

Районы возле базы опустели

По данным The Washington Post, после атак районы возле базы в значительной степени опустели. Ранее там жили американские военнослужащие и их семьи; в этих кварталах действовали детские спортивные лиги, школа Министерства обороны США, кинотеатр, продуктовый магазин и заведения американских ресторанных сетей. Среди выпускников школы были члены королевской семьи Бахрейна.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о недавней атаке на неназванную американскую военную базу в Бахрейне; это заявление цитирует иранское агентство Fars. Во время инцидента Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан и жителей сохранять спокойствие и перейти в ближайшие безопасные места, не предоставив других деталей об угрозе.

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