В Японии базовые потребительские цены в октябре выросли на 2,2% в годовом выражении. Темпы инфляции несколько ускорились по сравнению с сентябрём, что усилило ожидания скорого повышения процентной ставки Банком Японии.

Показатель ниже прогноза

Базовый индекс потребительских цен не учитывает стоимость свежих продуктов, цены на которые могут существенно колебаться. Результат оказался немного ниже медианного рыночного прогноза, предполагавшего рост на 2,3%. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

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Ожидания по ставке

Индекс, исключающий влияние как свежих продуктов, так и топлива и считающийся Банком Японии более точным индикатором инфляционного давления, связанного со спросом, в октябре также вырос на 2,2% в годовом выражении. В сентябре его рост составлял 2,4%.

Статистика станет одним из факторов, которые Банк Японии оценит на двухдневном заседании по денежно-кредитной политике, завершающемся 18 декабря. Многие участники рынка ожидают, что регулятор повысит ставку с нынешних 1,25% до 1,5%.

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