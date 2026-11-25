В Японии базовый индикатор инфляции Банка Японии в октябре вырос на 3,5% в годовом выражении. Это самые быстрые темпы с сентября 2023 года после роста на 3,2% в сентябре, сообщает The Japan Times.

Показатель без временных факторов

Индикатор Банка Японии учитывает потребительские цены без свежих продуктов и специальных факторов. В частности, из расчета исключают влияние временных мер правительства по сдерживанию стоимости жизни, среди которых субсидии на бензин и коммунальные услуги.

Этот показатель оказался заметно выше правительственной статистики: по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские цены без свежих продуктов в октябре увеличились на 2,2% в годовом выражении.

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Ожидания по ставке

Новые данные усилили ожидания рынка относительно очередного повышения базовой ставки Банком Японии. Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики должно завершиться 18 декабря. Ценообразование на рынке однодневных процентных свопов указывало примерно на 70-процентную вероятность повышения стоимости заимствований.

Ранее в тот же день также были опубликованы данные о крупнейшем за 36 лет росте цен на услуги между японскими компаниями. В прошлом месяце совет Банка Японии во главе с руководителем Кадзуо Уэдой заявил, что базовая инфляция уже достигла целевого уровня в 2%, а задачей регулятора является удержание ее вблизи этого показателя.

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