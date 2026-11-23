В Сингапуре базовая инфляция в октябре замедлилась до 1,5% в годовом выражении против 2% в сентябре. Снижение объяснили более медленным ростом цен на услуги, электроэнергию и газ, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на совместное заявление Денежно-кредитного управления Сингапура и Министерства энергетики, торговли и промышленности.

Базовый показатель не учитывает расходы на проживание и частный транспорт. В месячном выражении базовые цены в октябре не изменились. Общая инфляция, которую измеряют индексом потребительских цен по всем категориям товаров и услуг, замедлилась с 2,2% в сентябре до 1,9% в октябре. По сравнению с сентябрём общий уровень цен снизился на 0,3%.

Изменения по категориям

Сильнее всего замедлился рост цен на электроэнергию и газ — с 8,7% в сентябре до 1% в октябре. Причиной стало более медленное повышение стоимости электроэнергии, в частности из-за более низкого регулируемого тарифа в октябре.

Инфляция в сфере услуг снизилась с 1,7% до 1,1% из-за меньшего подорожания авиабилетов, медицинского страхования и медицинских услуг. Рост цен на частный транспорт замедлился с 7,1% до 6,7%, поскольку автомобили дорожали медленнее. Продовольственная инфляция уменьшилась с 2,4% до 2,3% благодаря более медленному росту цен на неприготовленные продукты.

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В то же время инфляция в категории розничных и других товаров ускорилась с 1,2% до 1,6%: мебель дорожала, а цены на бытовую технику снижались медленнее. Инфляция в сфере жилья осталась на уровне 0,9%.

Прогноз на 2027 год

Власти ожидают, что в ближайшей перспективе импортируемое ценовое давление останется ощутимым из-за нестабильных цен на энергетические товары, которые выше, чем год назад. Мировые и региональные цены на продукты питания также могут вырасти из-за более дорогих производственных ресурсов и неблагоприятной погоды для производства продовольствия. В то же время, согласно прогнозу ведомств, импортируемая инфляция должна ослабнуть в течение 2027 года по мере затухания влияния временных перебоев с поставками.

Базовая инфляция, согласно прогнозу ведомств, может ускориться в первом квартале 2027 года, а с середины года заметнее замедлиться. Её средний уровень прогнозируют в пределах 1,5–2,5% в 2027 году, а общую инфляцию — также в пределах 1,5–2,5%.

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