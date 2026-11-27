В Токио базовая инфляция в ноябре ускорилась до 2,9% в годовом выражении после 2,6% в октябре. Показатель третий месяц подряд превышает целевой уровень Банка Японии в 2%, сообщает Channel NewsAsia.

Показатель ниже прогноза

Базовый индекс потребительских цен в столице Японии учитывает стоимость топлива, но не свежих продуктов. Его рост на 2,9% в ноябре оказался несколько ниже медианного прогноза рынка, составлявшего 3%.

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Инфляция без топлива и свежих продуктов

Индекс, из которого также исключены цены на топливо, в ноябре вырос на 2,5% в годовом выражении. В октябре его прирост составил 2,6%.

Банк Японии отслеживает этот показатель как более точный индикатор устойчивой инфляции. Данные Токио считаются опережающим индикатором общенациональной динамики цен. Банк Японии учтет их на следующем двухдневном заседании по денежно-кредитной политике, которое завершится 18 декабря.

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