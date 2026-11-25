На Тайване сеть, связанная с Китаем, за последний год создала более 500 фальшивых видео с использованием искусственного интеллекта о представителях правящей Демократической прогрессивной партии. Активность усилилась в преддверии важных местных выборов, сообщает BBC News со ссылкой на расследование BBC Verify.

Среди главных целей дезинформации — президент Тайваня Лай Циндэ и кандидат на пост мэра Тайбэя Пума Шэнь. В одном из роликов утверждается, что Лай якобы имеет американскую грин-карту и покинет Тайвань в случае войны с Китаем. Офис президента Тайваня назвал эти утверждения полностью ложными.

Дипфейки о кандидатах

В одном из наиболее распространенных роликов лицо Пумы Шэня наложено на видео мужчины с зажигалкой, выдыхающего дым. Видео сопровождалось утверждениями, что политик якобы употребляет наркотики. Шэнь это отрицает, а местное СМИ уже опровергло ролик. По данным местных СМИ, кандидат предпринял юридические действия против людей, распространявших дипфейки.

Многие видео распространялись с аккаунта под названием noxparable или имели такой же водяной знак. С мая 2025 года ролики набрали десятки миллионов просмотров на различных социальных платформах. Более половины этих просмотров зафиксировали за последние четыре месяца, когда активность кампании возросла.

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Признаки китайского происхождения

Часть аккаунтов, распространявших ролики, указывала местом нахождения материковый Китай или Гонконг. Некоторые клипы были помечены как сгенерированные ИИ. Аналитики также выявили языковые признаки того, что профили, выдававшие себя за тайваньские, могли вестись из Китая: в публикациях иногда использовалась упрощенная китайская письменность, которую на Тайване не применяют.

Ряд выявленных аккаунтов, по оценке BBC Verify, может быть связан с китайской компанией Borderless. Она создает сайты, сочетающие неполитический контент с сообщениями в поддержку Китая. Бюро национальной безопасности Тайваня ранее обвиняло компанию в ведении «когнитивной войны» против острова.

Ранее в этом месяце Центральная избирательная комиссия Тайваня выпустила рекламу с призывом остерегаться ИИ-дипфейков, которые могут повлиять на выборы. Тайваньские власти также сообщили Meta почти о 2700 аккаунтах, которые, по их утверждению, были частью китайской информационной кампании. Meta заявила, что удалила эти аккаунты.

Эксперты, опрошенные BBC Verify, считают, что целью таких операций может быть не поддержка определенной партии, а усиление поляризации и подрыв доверия граждан к демократическим процессам Тайваня.

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