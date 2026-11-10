Во время трансляции WTA Finals в Индиан-Уэллсе, США, комментатор beIN Sports высказался о внешности белорусской теннисистки Арины Соболенко. Директор по операциям вещания телеканала Флоран Узот публично осудил эти слова, сообщает Interia Sport.

Комментарий прозвучал в эфире

Эпизод произошел во время показа ролика, в котором представляли участниц турнира. По данным издания, комментатор не знал, что его микрофон включен, и сказал по-испански: «Mirá, mirá... está horrible». Эта фраза означает: «Смотри, смотри... она выглядит ужасно».

Видео с фрагментом трансляции распространил в социальных сетях профиль Tiempo De Tenis. Высказывание вызвало возмущение среди болельщиков и журналистов, пишет Interia Sport.

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Реакция телеканала

Узот заявил, что сожалеет о словах, прозвучавших в прямом эфире во время трансляции WTA Finals, и решительно их осуждает. По его словам, комментарии не соответствуют ценностям beIN Sports. Он также подчеркнул приверженность телеканала уважительному отношению к спортсменам и всем людям, участвующим в его программах.

Соболенко начала групповой этап WTA Finals с победы над чешской теннисисткой Каролиной Муховой со счетом 7:6(2), 7:5. Встреча длилась почти два часа, а в первом сете Мухова вела 5:4.

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