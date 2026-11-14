Аутфилдер клуба Major League Baseball Toronto Blue Jays Энтони Сантандер извинился за распространение антимусульманских постов в социальных сетях. Спортсмен заявил, что этот контент причинил боль и не соответствовал его собственным убеждениям, сообщает The Independent.

Заявление спортсмена

В заявлении в Instagram Сантандер отметил, что после размышлений и разговоров с людьми, которым доверяет, осознал: ему следовало внимательнее относиться к тому, чем он делится, и к ответственности, связанной с его публичным голосом. Он выразил уважение к мусульманской общине и пообещал не распространять материалы, пропагандирующие ненависть.

Какие посты он распространил

4 ноября Сантандер распространил, в частности, видео христианского проповедника, который пренебрежительно высказывался о мусульманах. Другой материал содержал утверждение, что после избрания Абдула Эль-Сайеда в Сенат в Мичигане в США якобы введут шариат. На следующее утро спортсмен удалил эти посты.

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Извинения Сантандера прозвучали на следующий день после того, как президент и генеральный директор Blue Jays Марк Шапиро извинился перед мусульманской общиной и болельщиками после встречи с представителями общины. Генеральный менеджер клуба Росс Аткинс также попросил игрока публично отреагировать на ситуацию. Неизвестно, применит ли команда дисциплинарные меры.

32-летний венесуэлец в январе 2025 года подписал с Toronto Blue Jays пятилетний контракт на 92,5 млн долларов. Весь сезон 2026 года он пропустил из-за травм.

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