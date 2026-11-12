Сборная Бельгии победила Турцию со счетом 2:1 в матче Лиги наций УЕФА в Измире. Это поражение стало пятым подряд для турецкой команды в турнире и первым матчем Сергена Ялчина в должности ее главного тренера, сообщает Anadolu Agency.

Гол Гюлера и ответ Бельгии

Хозяева открыли счет на 20-й минуте: полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер исполнил дальний штрафной удар в верхний угол бельгийских ворот. Голкипер Сенне Ламменс не смог помешать мячу оказаться в сетке.

Бельгия сравняла счет через семь минут. Жереми Доку прошел по левому флангу, отдал низовую передачу, а Кевин де Брейне пробил в одно касание. На 30-й минуте Шарль де Кетеларе забил с близкого расстояния после того, как Максим де Кейпер подхватил мяч, отбитый голкипером Угурджаном Чакыром после удара Диего Морейры.

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Попытки сравнять счет

Во втором тайме Ялчин выпустил Хакана Чалханоглу и Дениза Гюля вместо Оркуна Кёкчю и Энеса Унала. На 59-й минуте Чакыр спас хозяев после того, как де Кетеларе прорвался сквозь оборону турецкой команды.

В конце игры Турция пыталась отыграться, но Ламменс отразил удар Дениза Гюля на 82-й минуте. Уже в компенсированное время бельгийский вратарь ногами парировал мощный удар Чалханоглу из штрафной площади. После пяти матчей у Турции нет очков, тогда как Бельгия поднялась на второе место в группе A1 с девятью баллами.

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