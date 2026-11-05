В Кветте, Пакистан, главный министр Белуджистана Мир Сарфраз Бугти и его коллега из Пенджаба Мариам Наваз договорились усилить сотрудничество, чтобы сделать проекты Safe City в Белуджистане более эффективными и привести их в соответствие с современными требованиями безопасности. Об этом сообщает Dawn.

Техническая поддержка Пенджаба

По просьбе Бугти Мариам Наваз поручила профильным органам предоставить институциональную поддержку и помощь для усиления Управления Safe City Белуджистана. В рамках предложенного сотрудничества соответствующие структуры двух провинций должны совершенствовать системы мониторинга безопасности, оказывать техническую помощь, повышать квалификацию сотрудников и обмениваться опытом.

Генеральный директор Управления Safe City Пенджаба Ахсан Юнас заявил, что его организация предоставит Белуджистану техническую поддержку, в частности проведет обучение персонала, поможет с развитием его потенциала и передачей современных практик для надлежащей работы проектов.

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Проекты в девяти городах

Вопрос сотрудничества рассмотрели на заседании Управления Safe City Белуджистана под председательством Бугти. Дополнительный главный секретарь по внутренним делам Мухаммад Хамза Шафкаат сообщил участникам, что работы над проектами Safe City продолжаются в девяти городах провинции.

Бугти назвал такие проекты не только системами наблюдения, но и основой современной инфраструктуры безопасности для защиты жизни и имущества граждан. По его словам, современные системы наблюдения должны помочь отслеживать передвижения преступников, своевременно выявлять подозрительную активность и улучшить реагирование правоохранительных органов.

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