Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен захватить всю территорию сектора Газа, а его жителей следует поощрять к выезду во Францию или другие европейские страны. Об этом он сказал в интервью Jerusalem Post.

Предложение о выезде из Газы

Бен-Гвир поддержал предложение президента США Дональда Трампа, который в феврале 2025 года выступил за перемещение примерно 2 млн жителей Газы в рамках плана эмиграции. По данным издания, это предложение позднее зашло в тупик.

Израильский министр утверждал, что в Европе палестинцам могли бы предоставить лучшие условия для жизни и трудоустройства. Среди возможных направлений он назвал Францию, Великобританию и Лондон. На фоне протестов во Франции Бен-Гвир также распространял созданные искусственным интеллектом видео, показывающие доставку жителей Газы в Париж.

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Заявления о войне и безопасности

Отвечая на вопрос о палестинцах, которые не захотят покидать Газу, Бен-Гвир сослался на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Он также утверждал, что многие палестинцы были причастны к преступлениям против израильтян и заложников.

Министр заявил, что еще до нападения 7 октября призывал правительство наносить удары по Газе и проводить целевые убийства. По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху несет ответственность за события того дня.

Планы партии

Ультраправая партия Бен-Гвира «Оцма Йехудит» входит в коалицию Нетаньяху. Согласно приведенным Jerusalem Post данным опросов, на следующих выборах в Кнессет она может получить около восьми мандатов. Бен-Гвир объявил, что в следующем правительстве будет требовать пост министра обороны.

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