По данным Channel NewsAsia, бывший капитан сборной Англии по крикету Бен Стокс зарегистрировался для участия в аукционе игроков Индийской премьер-лиги 2027 года. Мини-аукцион запланирован на 16 декабря в Гоа, Индия.

Правила аукциона

О заявке 35-летнего универсального игрока сообщил Cricinfo. Правила Индийской премьер-лиги не позволяли игрокам, пропустившим большой аукцион, регистрироваться на следующий мини-аукцион. Поэтому Стокс не мог вернуться в список кандидатов раньше 2027 года.

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В то же время индийские СМИ сообщили, что Совет по контролю за крикетом в Индии разрешил Стоксу участвовать в аукционе этого года.

Выступления в Индийской премьер-лиге

Стокс, завершивший в этом году выступления в международном крикете, в последний раз играл в Индийской премьер-лиге за Chennai Super Kings в 2023 году. За пять сезонов турнира он провёл 45 матчей, набрал 935 ранов и взял 28 викетов.

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