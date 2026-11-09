Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт заявил, что не изменил бы своего прежнего решения быть недоступным для вызовов в сборную Англии. По данным BBC Sport, футболист также сказал, что люди не знают всех обстоятельств его отъезда из расположения команды во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Уайт покинул расположение сборной Англии на том турнире по личным причинам. После этого он был недоступен для вызовов до завершения работы Гарета Саутгейта на посту главного тренера команды.

Уайт не раскрыл подробностей

Футболист объяснил, что никогда публично не рассказывал всю историю и не хочет подставлять кого-либо, раскрывая детали. Он назвал возвращение в сборную невероятным, хотя признал, что этот путь был непростым.

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29-летний Уайт сказал, что не поступил бы иначе, если бы мог вернуться к той ситуации. По его словам, тогда он был моложе, однако и сейчас принял бы такое же решение. Защитник добавил, что не доволен тем, как все произошло, но считает, что пора двигаться дальше.

Возвращение в сборную

В марте Уайт впервые с 2022 года сыграл за Англию в матче против Уругвая, который завершился со счетом 1:1. После выхода на поле часть болельщиков освистала футболиста. Он забил гол, но также нарушил правила в собственной штрафной площади, после чего соперники сравняли счет с пенальти.

Уайт назвал тот вечер на «Уэмбли» эмоциональным, но хорошим. Он вошел в заявку Томаса Тухеля на ближайшие матчи Лиги наций: 12 ноября Англия сыграет с Хорватией на «Уэмбли», а через три дня встретится в Мадриде с действующими чемпионами мира — Испанией. На счету Уайта шесть матчей за сборную Англии.

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