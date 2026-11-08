«Бенгалс» победили «Фэлконс» 34:17 в Мадриде — Sky Sports News

«Цинциннати Бенгалс» обыграли «Атланта Фэлконс» со счётом 34:17 в матче НФЛ на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Как сообщает Sky Sports News, квотербек победителей Джо Берроу реализовал 24 из 29 пасов, набрал 271 ярд и отдал три тачдаун-паса. Он также самостоятельно занёс один тачдаун.

Преимущество «Цинциннати»

«Фэлконс» открыли счёт после тачдаун-паса Майкла Пеникса-младшего на Чарли Уорнера. Однако «Бенгалс» быстро перехватили инициативу: Берроу отдал 47-ярдовый тачдаун-пас на Джамарра Чейза, а затем сам занёс мяч с одного ярда.

К перерыву Чейз уже имел восемь приёмов на 142 ярда и один тачдаун. В итоге он завершил игру с 10 приёмами после 12 передач, 155 ярдами и одним тачдауном. Ти Хиггинс поймал два тачдаун-паса от Берроу, в частности его второй результативный приём увеличил преимущество «Цинциннати» до 31:17.

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Ошибки «Атланты»

В составе «Атланты» Бижан Робинсон набрал 100 ярдов в 19 попытках выноса и оформил тачдаун. Пеникс-младший завершил матч со 162 пасовыми ярдами, одним тачдауном и перехватом. За четыре минуты до завершения встречи его пас в направлении Робинсона перехватил игрок «Бенгалс» Барретт Картер.

«Фэлконс» также получили 12 штрафов, потеряв 88 ярдов. Кикер команды Ник Фолк не реализовал 38-ярдовый филд-гол, тогда как Эван Макферсон из «Цинциннати» попал с 43 ярдов и установил окончательный счёт. После этой победы «Бенгалс» имеют баланс 6–2, а «Фэлконс» — 3–6.

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