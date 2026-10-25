В Пакистане цена бензина за почти четыре месяца финансового года 2026–2027 выросла на 26,11% — с 299,50 до 377,71 рупии за литр по состоянию на 24 октября. Стоимость высокоскоростного дизельного топлива за этот период повысилась на 26,39% — с 311,47 до 393,66 рупии за литр, сообщает The Express Tribune.

Согласно имеющимся ценовым данным, с 1 июля бензин подорожал на 78,21 рупии за литр, а высокоскоростное дизельное топливо — на 82,19 рупии. Рост стоимости топлива увеличивает расходы пассажирских перевозчиков, грузовых операторов и поставщиков сельскохозяйственной продукции.

Дорожают перевозки и продукты

Рост стоимости топлива сказывается на транспортных тарифах, бюджетах домохозяйств и цепочках поставок. По данным еженедельного индекса чувствительных цен Статистического бюро Пакистана, индекс цен на 51 товар первой необходимости в период со 2 июля по 22 октября вырос примерно на 5,81%.

В Карачи курятина за месяц подорожала на сумму до 200 рупий за килограмм и достигла 700 рупий. Говядина без костей там продается по 1400–1500 рупий за килограмм, а цена кулинарного масла достигла 600 рупий за литр после месячного роста на 40 рупий.

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Сжиженный нефтяной газ за последнюю неделю подорожал на сумму до 150 рупий за килограмм. Владельцы тандиров предупредили, что могут повысить стоимость роти на 5–10 рупий, если цены на газ не снизятся.

Цены на курятину превышают официальные

В Лахоре официально установленная цена мяса бройлерной курицы составляет 577 рупий за килограмм, однако розничные продавцы отпускают его по 600 рупий. Издание отмечает, что районная администрация не смогла прекратить завышение цен.

В Равалпинди и Исламабаде живая курица на открытом рынке стоит 450 рупий за килограмм, куриное мясо — 700 рупий, а курятина без костей — 1000 рупий. Десяток бройлерных яиц продается по 265 рупий, а местных яиц — по 600 рупий.

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