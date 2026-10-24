Береговая охрана Тайваня заявила, что Китай сочетает использование судов морской милиции, кораблей береговой охраны и исследовательских судов для расширения подготовки к операциям вокруг острова и в западной части Тихого океана. Об этом Taipei Times сообщает со ссылкой на тайваньское ведомство.

Судно у восточного побережья

По данным Береговой охраны, 16 августа рыболовное судно Minfudingyu 07902, которое считают вероятно связанным с китайской морской милицией, действовало вместе с китайским кораблем береговой охраны и исследовательским судном у тихоокеанского побережья Тайваня. Оно приблизилось примерно на 2,7 морской мили, или 5 км, к ограниченным водам Тайваня, оставаясь за их пределами.

Тайваньская береговая охрана направила патрульное судно, чтобы отогнать лодку. Minfudingyu 07902 внесли в приоритетный список наблюдения, поскольку, по оценке ведомства, оно имеет признаки деятельности китайской морской милиции.

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Активность в водах трех сторон

Ведомство также заявило, что с июня Китай усилил активность в водах, где пересекаются исключительные экономические зоны Тайваня, Японии и Филиппин. Это произошло после того, как Токио и Манила объявили о переговорах по делимитации морской границы в своих исключительных экономических зонах. Такие зоны простираются на 200 морских миль от побережья и дают прибрежному государству права на использование, сохранение и управление природными ресурсами.

Береговая охрана Тайваня назвала такие действия операциями серой зоны, в которых Китай использует правоохранительное, научное и гражданское прикрытие, не переходя к открытому конфликту. Тайваньские чиновники считают, что Пекин отрабатывает возможную морскую блокаду, привлекая военные, военизированные и гражданские ресурсы.

Китай ранее заявлял, что операции у восточного побережья Тайваня законны, поскольку считает эти воды китайскими. Правительство Тайваня отвергает эту позицию. По данным тайваньского ведомства, китайская морская милиция с 1950-х годов использует рыболовные суда с подготовленными экипажами, которых поддерживает государство.

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