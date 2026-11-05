После саммита в Монреале, Канада, Берлин вновь выступил против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назвать Канаду ассоциированным членом Европейского Союза. Спор углубляет разногласия между правительством канцлера Германии Фридриха Мерца и Еврокомиссией относительно будущего устройства ЕС, сообщает Politico Europe.

По данным издания, Германия подтвердила свои возражения на встрече послов стран ЕС в среду. В то же время источник, знакомый с позицией фон дер Ляйен, заявил, что она не намерена отказываться от этого определения.

Спор из-за формулировки

Напряженность усилилась после саммита в Монреале, где председатель Еврокомиссии использовала в отношении Канады формулировку «ассоциированный член». Это произошло через несколько часов после того, как по инициативе Германии соответствующие слова были удалены из совместного заявления, согласованного 27 столицами ЕС.

Ранее Мерц предлагал статус ассоциированного члена для Украины как промежуточный этап на пути к полноправному вступлению в Европейский Союз. Эту идею отвергли, в том числе в Киеве. Немецкие чиновники считают, что использование такого термина в отношении Канады противоречит инициативе канцлера.

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Разное видение статуса

По словам двух дипломатов ЕС, определение ассоциированного членства, которое фон дер Ляйен применяет к Канаде, не предусматривает возможности предоставить такой статус Украине. Речь идет не о промежуточном шаге к вступлению в ЕС, а о формате для страны, которая не может в будущем стать полноправным членом блока. В выступлении в Монреале фон дер Ляйен признала, что Канада не может быть полностью принята в Европейский Союз.

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью отметила, что Брюссель сосредоточен на развитии договоренностей, достигнутых на саммите на прошлой неделе, а цели Германии и Еврокомиссии в отношениях с Канадой в целом совпадают. Немецкий дипломат также заявил, что стороны стремятся создать уникальное партнерство, которого у ЕС нет ни с одним другим государством за пределами Союза.

Politico Europe отмечает, что спор отражает более широкие разногласия между Берлином и Брюсселем. Германия заявляла, что не одобрит предложенный Еврокомиссией следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом около 2 трлн евро без сокращения расходов на сотни миллиардов. Также в Германии не поддержали предложение фон дер Ляйен о Европейском совете по безопасности, при этом правительство предпочитает отдельный формат с Францией и Великобританией для обсуждения чувствительных вопросов, касающихся Украины.

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