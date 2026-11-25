Колумбийский велогонщик Эган Берналь подписал новый контракт с британской командой Netcompany INEOS. Срок действия соглашения команда не раскрыла, сообщает Channel NewsAsia.

Возвращение к соревнованиям

29-летний Берналь в этом году взял длительный перерыв в выступлениях, что вызвало предположения о его дальнейшем будущем в велоспорте. В заявлении во вторник он сказал, что после паузы для восстановления возвращается с ясной головой и рассчитывает готовиться к следующему сезону вместе с командой.

По словам велогонщика, Netcompany INEOS является его домом с 2018 года и поддерживала его как в лучшие, так и в самые сложные моменты карьеры. Берналь также отметил, что знает свои возможности и по-прежнему верит, что может многое дать команде.

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Титулы и последствия аварии

Берналь выиграл Тур де Франс в 2019 году и Джиро д'Италия в 2021-м. В 2022 году он на скорости примерно 65 км/ч столкнулся с неподвижным автобусом, когда ехал на велосипеде для гонок с раздельным стартом.

Велогонщик сломал позвонок, правую бедренную кость и правый надколенник, а также получил прокол лёгкого. Берналь заявлял, что после аварии ему сказали о 95-процентной вероятности стать параплегиком.

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