Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует заявить, что страна потеряла от Брекзита больше, чем приобрела, и будет добиваться перезагрузки отношений с Европейским Союзом перед саммитом в Брюсселе на этой неделе, сообщает Jerusalem Post.

Пересмотр последствий Брекзита

В речи по вопросам внешней политики в лондонском финансовом районе Бернем должен призвать к сложному разговору о, по его мнению, очевидных издержках выхода Великобритании из ЕС. Он также стремится к более широкому пересмотру соглашения о Брекзите, заключенного предыдущим консервативным правительством, и обсуждению его наследия.

Согласно обнародованным офисом Бернема отрывкам речи, он должен сравнить ситуацию со сказкой о новом платье императора, когда никто не решается сказать очевидное. Премьер также планирует заявить, что полученная Британией модель Брекзита не сработала.

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Ожидания от саммита в Брюсселе

На саммите в пятницу Великобритания и ЕС, как ожидается, договорятся о сокращении пограничных проверок продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Стороны также могут согласовать механизмы, которые облегчат молодым людям возможность жить и работать за границей.

Бернем намерен сохранить обязательство Лейбористской партии не возвращать страну в таможенный союз и единый рынок ЕС, а также не восстанавливать свободу передвижения. Эти ограничения, установленные в предвыборном манифесте партии 2024 года при предшественнике Бернема Кире Стармере, будут действовать до следующих выборов, запланированных на 2029 год.

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