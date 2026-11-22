В Турции «Бешикташ» на выезде обыграл «Коньяспор» со счетом 4:2 в матче 12-го тура турецкой Суперлиги. После того как хозяева сравняли счет во втором тайме, гости забили два мяча в концовке встречи, сообщает Anadolu Agency.

Дубль Влаховича

«Бешикташ» открыл счет на 10-й минуте: Влахович воспользовался мячом после борьбы в штрафной площади, возникшей после передачи Вилфреда Ндиди. На 34-й минуте Ндиди сделал заброс в штрафную площадь, а Влахович обработал мяч и во второй раз поразил ворота хозяев.

«Коньяспор» сократил отставание на 42-й минуте. Домпе получил передачу Дениза Тюрюча и точно пробил из-за пределов штрафной площади. Во втором тайме хозяева сравняли счет: на 62-й минуте Энис Дестан головой замкнул подачу Тюрюча с правого фланга.

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Голы в концовке матча

Победный мяч «Бешикташ» забил на 79-й минуте. Поку отдал передачу Троссару, который мощным ударом из-за пределов штрафной площади сделал счет 3:2. На 85-й минуте Мустафа Мохаммед проверил вратаря гостей Нюбеля дальним ударом, но «Коньяспор» не смог сравнять счет.

На третьей компенсированной минуте Мурильо отдал пас с правого фланга, а Черни принял мяч в штрафной площади и низом забил четвертый гол «Бешикташа».

В других матчах игрового дня «Эрзурумспор» уступил «Гёзтепе» — 0:1, «Касымпаша» победила «Аланьяспор» — 2:1, а «Трабзонспор» одолел «Эюпспор» — 1:0.

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