Сингапурская медтех-компания BetaLife в июле открыла исследовательско-производственную лабораторию в Сямэне, Китай, готовясь к первым клиническим испытаниям на людях терапии на основе стволовых клеток для пациентов с диабетом. Компания проводит тесты и набирает пациентов, сообщает Channel NewsAsia.

BetaLife разрабатывает терапии со стволовыми клетками, которые могут заменять клетки, повреждённые вследствие диабета. Компания сотрудничает с Первой аффилированной больницей Сямэньского университета.

Китайский рынок

По оценкам Международной диабетической федерации за 2024 год, в Китае живут около 148 млн взрослых с диабетом — примерно четверть мирового числа взрослых пациентов с этим заболеванием. Соосновательница и директор BetaLife Novanne Seah назвала Китай важной частью азиатской и глобальной стратегии развития компании.

По её словам, страна сочетает возможности больниц и производства с развивающейся экосистемой клеточной терапии. В BetaLife оценивают, что небольшое первое исследование клеточной терапии на людях в Китае потенциально может стоить на 20–50% меньше, чем аналогичная программа в Сингапуре. Подготовка регуляторных процедур и площадок для испытаний также может занять на несколько недель или месяцев меньше — в зависимости от больницы и дизайна исследования.

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Разработка терапий в Китае

Другой сингапурский стартап Lion TCR, созданный на базе Агентства науки, технологий и исследований Сингапура, разрабатывает в Гуанчжоу клеточную терапию рака печени, связанного с гепатитом B. Метод предусматривает перепрограммирование иммунных клеток организма, чтобы они распознавали и атаковали опухоли.

Lion TCR создала производственный объект в Китайско-сингапурском городе знаний Гуанчжоу и проводит в Китае клинические испытания совместно с местными больницами. Генеральный директор компании Peng Xiaoming заявил, что благодаря сочетанию исследований, клинической базы и производства срок разработки удалось сократить примерно вдвое.

В то же время сингапурские биомедицинские компании должны учитывать сложное регулирование китайского медицинского рынка. В мае в стране вступил в силу указ Государственного совета №818, который определяет порядок внедрения новых биомедицинских технологий в клиническую практику и предусматривает альтернативный путь для приемлемых видов лечения. Enterprise Singapore помогает компаниям из Сингапура понимать изменения правил и налаживать партнёрства в Китае.

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