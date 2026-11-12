В конце октября в Швеции было зарегистрировано чуть менее 339 тысяч безработных, или 6,3% рабочей силы. Это самый низкий уровень безработицы в стране с 2023 года. Годом ранее показатель составлял 6,8%, сообщает The Local Sweden со ссылкой на данные Шведской службы занятости.

Рынок труда реагирует на оживление экономики

Исполняющий обязанности руководителя отдела прогнозирования службы занятости Эмиль Перссон связал снижение безработицы с укреплением экономики. По его словам, компании активнее нанимают работников, меньше людей регистрируются как безработные, а больше находят работу.

Улучшение зафиксировали как среди мужчин, так и среди женщин, а также среди уроженцев Швеции и людей, родившихся за границей. Среди жителей, родившихся за пределами страны, уровень безработицы сократился с 14,5% до 13%. Среди родившихся в Швеции он снизился с 4,2% до 4,1%.

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Долгосрочная безработица растет

В то же время растет безработица среди людей, не имеющих работы более двух лет. Перссон отметил, что тем, кто давно находится вне рынка труда, сложнее трудоустроиться, поскольку их опыт и рекомендации теряют актуальность. Среди этой группы также значительно чаще встречаются люди без полного среднего образования.

Безработица снизилась во всех ленах Швеции по сравнению с октябрем предыдущего года, однако региональные различия остаются значительными. Самый высокий уровень зафиксировали в Сконе — 8,2%, а самый низкий в лене Норрботтен — 3,4%. Перссон посоветовал соискателям учитывать эти различия и рассматривать вакансии в регионах с более низким уровнем безработицы.

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