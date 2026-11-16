В Эстонии уровень безработицы в третьем квартале вырос до 7,9%, тогда как занятость сократилась. Наибольшее снижение числа трудоустроенных зафиксировали среди молодежи в возрасте 15–24 лет и людей от 65 лет, сообщает ERR News со ссылкой на данные Статистического управления Эстонии.

Уровень занятости составил 67,7%, а уровень участия населения в рабочей силе — 73,5%. Все три показателя ухудшились по сравнению с предыдущим кварталом. В стране насчитывалось 683 100 занятых — на 22 тысячи меньше, чем годом ранее, и на 8 500 меньше, чем во втором квартале. Уровень занятости снизился на 2 процентных пункта в годовом измерении и на 0,9 процентного пункта за квартал.

Сокращение занятости

Ведущая аналитик Статистического управления Эстонии Теа Васильева отметила, что после снижения во втором квартале уровень безработицы вновь повысился. В то же время число трудоустроенных сократилось после незначительного роста в предыдущем квартале.

Занятость уменьшилась в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также в сфере услуг. В промышленности и строительстве она оставалась относительно стабильной. В Таллине, уезде Харью и Центральной Эстонии число занятых существенно не изменилось, тогда как в Западной, Южной и Северо-Восточной Эстонии оно сократилось.

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Также выросла доля трудоустроенных, работающих неполный день, но желающих иметь больше рабочих часов. По оценке Васильевой, это является признаком того, что предложение рабочей силы превышает текущий спрос.

Безработица среди молодежи

Согласно обследованию рабочей силы, в третьем квартале безработными были 58 700 человек — на 4 500 больше, чем годом ранее, и на 9 700 больше, чем в предыдущем квартале. Этот показатель отличается от зарегистрированной безработицы, которую учитывает Эстонская касса страхования от безработицы, поскольку методики подсчета различаются.

Уровень безработицы среди людей в возрасте 15–24 лет достиг 23,7%: он вырос на 1,3 процентного пункта за квартал и на 3,6 процентного пункта за год. Доля молодежи в рабочей силе составила 44,5%, однако ее рост произошел преимущественно из-за увеличения числа безработных, а не вследствие трудоустройства. Число занятых молодых людей составило 49 800 — на 5 400 меньше, чем годом ранее.

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