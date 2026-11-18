В Турции уровень безработицы в третьем квартале 2026 года вырос на 0,1 процентного пункта — до 8,1%. Число безработных по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 46 тысяч и достигло 2,87 млн человек, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Обследования рабочей силы домохозяйств.

Занятость и рабочая сила сократились

Число занятых за квартал уменьшилось на 62 тысячи — до 32,434 млн человек. Уровень занятости снизился на 0,3 процентного пункта, до 48,3%. Среди мужчин этот показатель составил 65,7%, среди женщин — 31,4%.

Численность рабочей силы сократилась на 17 тысяч, до 35,304 млн человек, а уровень участия населения в рабочей силе уменьшился на 0,2 процентного пункта — до 52,6%. Для мужчин он составил 70,5%, для женщин — 35,1%.

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Показатели среди молодежи и по отраслям

Сезонно скорректированный уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос на 0,1 процентного пункта — до 14,1%. Среди молодых мужчин он составил 10,4%, а среди молодых женщин — 21,3%.

Занятость в сельском хозяйстве сократилась на 58 тысяч человек, в промышленности — на 133 тысячи. В то же время строительство добавило 9 тысяч рабочих мест, а сфера услуг — 120 тысяч. На услуги приходилось 60,3% всех занятых, на промышленность — 19,3%, на сельское хозяйство — 13,6%, на строительство — 6,8%.

Средняя фактическая продолжительность рабочей недели не изменилась и составила 42,3 часа. Показатель недоиспользования рабочей силы, включающий безработных, неполную занятость по времени и потенциальную рабочую силу, вырос на 1 процентный пункт — до 30,9%.

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