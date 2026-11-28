Итальянский гонщик Aprilia Марко Беззекки победил в субботнем спринте MotoGP на Гран-при Валенсии в Испании. Он лидировал в заезде от старта до финиша, тогда как действующий чемпион мира Марк Маркес остался без очков после пожара на его мотоцикле Ducati перед стартом и двойного штрафа.

Как сообщает Channel NewsAsia, стартовые огни долго не гасли, из-за чего несколько гонщиков подали сигнал о необходимости отменить старт. Маркесу пришлось спрыгнуть с дымящегося мотоцикла, а затем откатить его вперед и оставить на стартовой прямой, когда мотоцикл загорелся.

Пожар перед стартом

Испанец вернулся в боксы, чтобы пересесть на запасной мотоцикл. Стюарды разрешили ему стартовать со своей позиции на решетке, но назначили двойной штраф long-lap за то, что он покинул стартовую решетку до начала заезда. Это решение вызвало свист и неодобрительные возгласы болельщиков на автодроме «Рикардо Тормо».

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Итоги спринта

Из-за задержки дистанцию сократили с 13 до 12 кругов. После рестарта Беззекки захватил лидерство в первом повороте. Его партнер по команде Хорхе Мартин, стартовавший пятым, вышел на вторую позицию, а Маркес опустился на третью.

К четвертому кругу Беззекки оторвался от соперников более чем на две секунды. Мартин и Маркес боролись за второе место, однако первый штраф отбросил Маркеса на восьмую позицию, а второй — на 14-ю. В итоге он пересек финишную линию 13-м. Очки в спринтах получают только девять лучших гонщиков.

Мартин занял второе место, а Энеа Бастианини из KTM Tech3 стал третьим. Для команды KTM Tech3 это был лишь второй подиум в спринтах в этом сезоне.

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