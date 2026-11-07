Итальянский гонщик Aprilia Марко Беззекки завоевал поул-позицию на Гран-при Катара MotoGP в Лусаиле. В квалификации он дважды обновил рекорд круга и показал время 1 минута 50,028 секунды.

Первый ряд стартовой решётки

Беззекки опередил лидера чемпионата MotoGP Марка Маркеса из Ducati на 0,266 секунды. Третьим стал победитель гонки в Катаре 2023 года Фабио Ди Джанантонио из VR46 Racing, который также будет стартовать с первого ряда.

Как сообщает Channel NewsAsia, Беззекки заявил, что допустил ошибку в последнем повороте, но остался доволен результатом квалификации. Он рассчитывал стартовать с первого ряда, а поул-позиция стала для него ещё лучшим результатом.

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Позиции претендентов на титул

Напарник Беззекки по Aprilia Хорхе Мартин, занимающий второе место в чемпионате и уступающий Маркесу 44 очка, стал 11-м — более чем на секунду медленнее своего партнёра. Маркес может оформить чемпионский титул в Катаре, если после воскресной гонки будет иметь преимущество не менее 30 очков над Мартином и восьми — над Беззекки.

Франческо Баньяя из Ducati показал пятое время, расположившись на старте между гонщиками Trackhouse Раулем Фернандесом и Аи Огурой. Заводская команда Yamaha и её сателлит Prima Pramac пропустили Гран-при, сославшись на корпоративные ограничения на поездки в регион из-за войны против Ирана. В результате на стартовой решётке остались 18 гонщиков.

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