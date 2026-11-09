Концерт Big Bang в Бангкоке прервали из-за ливня — Korea Herald

Южнокорейская группа Big Bang была вынуждена прервать концерт в Бангкоке, Таиланд, из-за сильного ливня. Выступление проходило на Национальном стадионе столицы Таиланда в рамках мирового тура «XX: Cosmos», сообщает Korea Herald.

Ливень опрокинул оборудование

Трое участников группы сначала продолжали выступление, несмотря на дождь, однако непогода усилилась. По данным издания, из-за ливня упала часть концертного оборудования. Артисты обратились к зрителям, заявив, что продолжение шоу в таких условиях опасно, и попросили прощения.

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Возврат средств за билеты

G-Dragon также обратился к поклонникам в социальных сетях. Он призвал их прежде всего позаботиться о собственной безопасности и выразил надежду на новую встречу в ближайшее время.

Средства за билеты на прерванный концерт будут возвращены полностью. Следующее выступление Big Bang в рамках тура запланировано на пятницу в Гонконге.

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