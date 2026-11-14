Бразильская спортсменка смешанных единоборств Аманда Нуньес вернется в октагон после трехлетнего перерыва, чтобы встретиться с американкой Кайлой Харрисон на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США. Поединок, который первоначально планировали провести в январе, состоится в субботу на арене Madison Square Garden, сообщает BBC Sport.

Новый вызов после паузы

Нуньес завершила карьеру в UFC в 2023 году. Она была чемпионкой промоушена в легчайшей и полулегкой весовых категориях, стала первой женщиной, одновременно владевшей поясами в двух дивизионах, а также единственной спортсменкой независимо от пола, успешно защитившей оба титула.

По словам Нуньес, вернуться ее убедили появление новых соперниц в дивизионе и вызов, который представляет Харрисон. Бразильянка также заявила, что стремится вновь привлечь внимание к женскому ММА. Она отметила, что перерыв был необходим ее телу, разуму и душе, но ей не хватало выступлений.

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Соперница с олимпийским опытом

36-летняя Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо. После перехода в ММА она дважды становилась чемпионкой PFL в легком весе, а после присоединения к UFC в 2024 году завоевала титул в легчайшем весе в своем третьем поединке в организации.

Харрисон и 38-летняя Нуньес ранее были подругами и тренировались вместе в зале American Top Team, который Нуньес покинула в 2022 году. Их бой перенесли из-за операции Харрисон на шее и позвоночнике. Нуньес одержала 23 победы в 28 поединках с дебюта в 2008 году, в том числе 13 нокаутом, а также 11 побед в титульных боях UFC — это лучший показатель среди женщин, который она делит с Валентиной Шевченко.

Нуньес заявила, что намерена продолжать выступления и после боя с Харрисон, пока это будет позволять ее организм.

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