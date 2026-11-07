Председатель Пакистанской народной партии (PPP) Билавал Бхутто-Зардари в пятницу заложил фундаментный камень больницы на 600 коек в Ларкане, Пакистан. Завершить строительство планируют в 2028 году. Согласно плану, учреждение будет предоставлять бесплатное лечение жителям Ларканы и современную медицинскую помощь людям из недостаточно обеспеченных районов.

В церемонии принял участие главный министр провинции Синд Сайед Мурад Али Шах, сообщает Dawn. Директор проекта Ясир Бхатти провел для Бхутто-Зардари и Шаха подробный брифинг по больнице.

Новая больница для Ларканы

Бхутто-Зардари заявил, что после избрания депутатом Национальной ассамблеи от Ларканы он встречался с врачами больницы Чандка. По его словам, она была построена в 1970-х годах для тогдашней численности населения, но сейчас также обслуживает пациентов из близлежащих районов и других городов.

Политик добавил, что жителям Ларканы также будут предлагать лечение через SIUT. Накануне он посетил Университет Ларканы и отметил, что правительство Синда выделяет университетам 45 млрд рупий и работает над увеличением этой поддержки.

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Водоснабжение и канализация

Во время визита Бхутто-Зардари также провел в Бхутто-хаусе в Наудеро совещание по проектам развития дивизиона Ларкана. Секретарь департамента общественного водоснабжения Сохаил Куреши сообщил, что технико-экономическое обоснование проекта водоснабжения, канализации и ливневой канализации Ларканы завершено.

По словам Куреши, проект должен обеспечить каждое домохозяйство города чистой питьевой водой, а завершить его планируют в течение двух лет. Бхутто-Зардари также заявил о начале работ по восстановлению и расширению системы водоснабжения Ратодеро. Канализационную систему Ларканы планируют обновить с расчетом на следующие 25 лет.

Куреши добавил, что канализационный проект в Шахдадкоте выполнен на 50%, а оставшиеся работы планируют завершить в следующем году. Бхутто-Зардари также посетил семейный мавзолей в Гархи-Худа-Бахше, где возложил цветы и прочитал фатиху на могилах членов своей семьи.

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