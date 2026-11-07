Секретная служба США задержала в Вашингтоне, США, возле Белого дома гражданина Венесуэлы, которого подозревают в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу. Как сообщает Anadolu Agency, задержание произошло вечером в четверг.

Подозрительное поведение в автомобиле

По данным Министерства внутренней безопасности США, сотрудники Секретной службы подошли к мужчине после того, как заметили его подозрительное поведение в припаркованном автомобиле в Вашингтоне.

Во время разговора с правоохранителями он заявил, что голоса в его голове приказали ему приехать в столицу США и убить Трампа. Ведомство назвало задержанного Ронни Йордриксоном Гуанипой Чриносом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оружие в угнанном автомобиле

Автомобиль, в котором находился подозреваемый, числился угнанным. Во время обыска правоохранители нашли три единицы огнестрельного оружия: винтовку типа AR-15, два пистолета и десятки патронов.

В Министерстве внутренней безопасности США также заявили, что задержанный является нелегальным иммигрантом.

Читай нас в